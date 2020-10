Bárbara de Regil sobrevive sin luz ni agua al huracán Delta

Bárbara de Regil recolectó agua, se quedó sin luz y sin gas, pero sobrevivió a la llegada del huracán "Delta" en Tulum, lugar donde se encuentra vacacionando, gracias a las personas que le ayudaron.

La actriz de "Rosario Tijeras" comentó en los videos que ha subido a su cuenta de Instagram que antes de que tocara tierra en fenómeno meteorológico pudo ir comprar algunas cosas para mantenerse mientras pasa la contingencia.

"Se borraron los videos, no sé por qué, el internet está fallando muchísimo y la luz se va y viene, ya recolecté un poquito de agua por cualquier cosa, las manos, la boca, el baño, lo que sea. Pasé al super compré algunas cosas, no muchas porque cuando yo llegué ya no había casi nada", contó De Regil unas horas antes de que llegara "Delta" a tierra.

Este miércoles, en su cuenta de la camarita agradeció a las personas que la apoyaron en esos momentos de tensión cuando no tenía un lugar para hospedarse junto con su hija Mar Alexa y sobre todo a sus "hemanitas" como llama a sus fans, que le ofrecieron su casa para quedarse, algo que la conmovió al ver tanta generosidad hacia su persona aunque no lo podía creer..

"Buenos días hermanitas, estoy bien, dormí bien, preocupada obviamente por mi mamá, por todo, por las ventanas que se rompan, dormimos juntos, entonces todo está muy bien. Yo lo que veo por mi ventana no se ve mal, parece que el huracán tocó en categoría tres, es decir bajó, gracias a Dios y espero que todos estén muy bien", dijo la actriz

La motivadora fitness se encontraba desde el fin de semana pasado hospedada en un hotel de Tulum, lugar donde le sorprendió la tormenta tropical "Gamma", impidiéndole dar una de sus clases fitness que tenía programada para el 3 de octubre, las cosas se fueron agravando con el paso de las horas cuando se anunció la llegada del huracán Delta, ya en categoría 4, por lo cual fue desalojada del hotel y no había posibilidad de regresar a la Ciudad de México porque el aeropuerto estaba cerrado, fue entonces que de Regil compartió en sus redes su desesperación, debido a que no tenía dónde hospedarse hasta el día de ayer martes.

"El huracán llega en la madrugada, dicen que viene fuertísimo, yo nunca en mi vida he vivido un huracán, es mi primera vez y así se ve Tulum (mostró un cielo nublado y borrascoso). A toda la gente la desalojaron de los hoteles no sólo a mí, desalojaron a todos porque están enfrente de la playa y es súper peligroso estar ahí; espero que todos estén bien, cuídense mucho si están aquí en Tulum", dijo la actriz.

Ya pasado el susto y sin mayor novedad, De Regil anunció a sus fans que les repondría la clase del sábado pasado e incluso la dejaría grabada, para quien no pueda estar mañana jueves con ella a las 7:00 de la mañana.