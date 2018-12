Barack Obama reparte regalos vestido de SantaClaus

Washington.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asumió el miércoles un nuevo papel en EU, ahora disfrazándose como Santa Claus para hacer una visita sorpresa a niños enfermos en Washington.

Luciendo un festivo gorro como Santa y armado con un saco de regalos, encantó a los jóvenes pacientes del Hospital Nacional de Niños con regalos y abrazos."Solo quiero darles las gracias a todos ustedes", dijo Obama al personal, quien lo saludó entre vítores, en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

"Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos maravillosos niños y sus familias", agregó."Como padre de dos niñas, solo puedo imaginar en esa situación tener enfermeras, personal, médicos y personas que los cuidan, y cuidarlos ... eso es lo más importante que hay".

El presidente número 44 de Estados Unidos todavía vive en Washington, donde el año pasado también se vistió como Santa Claus para visitar a estudiantes de secundaria en la capital estadounidense.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children´s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr