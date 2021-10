Banksy triturado se vende por récord de $25,4 millones

Una obra de Banksy que se autodestruyó de manera sensacional justo después de venderse por 1,4 millones de dólares hace tres años facturó el jueves 18,5 millones de libras esterlinas (25,4 millones de dólares) en otra subasta , un récord para el artista callejero.

"Love is in the Bin" ("El amor está en la papelera") se vendió en Sotheby's en Londres por el triple del precio máximo estimado, 6 millones de libras esterlinas (8,2 millones de dólares).