Banderazo de obra a tramo 3 del Tren Maya

Maxcanú.

Bajo los efectos de una tormenta tropical, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al tramo del Tren Maya, Izamal, Yucatán, a Calkiní, Campeche.

El mal tiempo marcó la agenda del Mandatario en su paso por la entidad, y dejó inundaciones en Campeche y Escárcega, localidades que visitará hoy para una ceremonia similar.

Por la mañana, la lluvia azotaba las láminas del hangar para helicópteros Bell 212 y 206 de la Fuerza Aérea Mexicana, ubicado en la Base Aérea Militar 8, en Mérida, sitio que fue habilitado para la conferencia.

La tormenta fue tupida y, por momentos, no permitió que se escuchara a López Obrador ni las preguntas que le hacían. Pero él insistió en continuar la gira de los banderazos del Tren Maya.

"Nos vamos despacio, ya parará, como diría Chico Ché -mi paisano-, ya parará la lluvia, ya parará, compadre", dijo el tabasqueño, sonriente, en medio de la tormenta.

"¿Les parece una pregunta más? Porque no se escucha. Me recuerda cuando era yo niño, las láminas de zinc, cuando llovía, arrulla la lluvia así. Ya después cuando se es grande y se tiene una responsabilidad, cuando llueve muy fuerte ya no duerme uno bien, ya da preocupación", reconoció.

El Mandatario tomó carretera para dirigirse al kilómetro 31.5, de la vía libre Mérida-Campeche, donde está la antigua estación del Tren de Maxcanú. Antes, David León, coordinador nacional de Protección Civil, pronosticó mal tiempo para la región y particularmente para Campeche.

VISIBILIDAD RESTRINGIDA

Varias zonas de Mérida quedaron inundadas y durante el trayecto hacia la vieja estación de tren de Maxcanú, legendaria desde el porfiriato, la visibilidad fue reducida por la torrencial lluvia.