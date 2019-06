Banderazo a importante obra en la calle Sonora

Río Bravo

Inaugura el presidente municipal, licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, importante tramo de la calle Sonora, con la aplicación de recursos 100 por ciento municipales, beneficiando a 15 mil ciudadanos incluyendo principalmente la gente que a diario hacen uso del transporte foráneo.

Acompañado por parte de su equipo de trabajo así como por funcionarios del Estado, y personas beneficiadas con esta importante obra de beneficio colectivo al hacer uso de la palabra el Edil riobravense manifestó su beneplácito de poder contribuir en el fortalecimiento de la ciudad en materia de obra pública, obras que perduran en beneficio de todos.

"Estoy contento porque tanto que nos habían pasado cosas mal hechas ahora si empezamos a tomar batuta, ahora sí empezamos a invertirle a nuestra ciudad, me da gusto este equipo con el que estamos trabajando día con día, queremos que ese peso que tenemos sea el mejor gastado e invertido en Río Bravo, y eso es lo que estamos haciendo, esto sin duda alguna es parte de lo que se tenía que haber hecho desde hace muchos años, me llena de orgullo lo que se está haciendo, y vienen más cosas buenas para nuestra ciudad, no me cabe la menor duda de que juntos lo vamos a lograr".

Previo a la pavimentación fueron retirados 2 mil 600 metros cuadrados de pavimento sumamente dañado, el cual se sustituyó colocando una base hidráulica para darle mayor sustentabilidad y duración a los trabajos hasta por 20 años, sustentados en la aplicación de 15 centímetros de concreto hidráulico.