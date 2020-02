Bancos se suman a lucha contra violencia de género

Ciudad de México.

Los bancos BBVA, Santander, HSBC y Banco Azteca apoyarán el paro de mujeres convocado para el próximo 9 de marzo en protesta por la violencia de género en el país.

En un comunicado, BBVA México aseguró que "nada funciona sin ellas", por lo que rechaza cualquier tipo de violencia en la sociedad y son especialmente sensibles cuando se trata de violencia de género y feminicidio, males que afectan profundamente el tejido social.

"Estamos seguros que el reclamo de las mujeres mexicanas por la seguridad, la justicia y la vida es un acto que fortalecerá la unidad de nuestro país en torno a objetivos comunes y que hará de México un mejor país para todos".

Por lo que han decidido apoyar "de forma contundente y sin fisuras" la decisión personal de cada una de sus colaboradoras de adherirse o no al paro del día 9 de marzo y toman medidas para que esa decisión sea verdaderamente libre y respetada.

"Somos conscientes que muchas de ellas se sumarán a la iniciativa de #UnDiaSinNosotras y por eso pedimos comprensión a nuestros clientes por las afectaciones del servicio que puedan producirse", afirmó.

Santander señaló a su vez que "no imaginamos, ni aceptaremos, un México sin ellas; no imaginamos, ni aceptaremos, que una sola de ellas un día no regrese", por lo que comparte el legítimo reclamo de las mujeres sobre su derecho a la seguridad y a la vida.

"Nuestras colaboradoras están en libertad de decidir su participación en #UnDíaSinNosotras convocado el próximo 9 de marzo, para lo cual contarán con todo nuestro apoyo, solidaridad y respeto".

La institución financiera indicó que para garantizar el funcionamiento de sus servicios tomará medidas adicionales para, parcialmente, cubrir sus ausencias.