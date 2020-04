Balta pone el ejemplo a deportistas locales

Sin afán de presumirlo, el pugilista y su familia decidieron donar despensas para la gente que está batallando económicamente en esta cuarentena. Baltazar corrió la voz y entregó las despensas en su propio hogar. Cabe resaltar que "Balta" no publicó el hecho en sus redes sociales, ya que aseguró no lo hace para quedar bien con nadie, pero al hacerse público espera dar un mensaje no nada más a otros atletas reynosenses sino a todas las personas que tienen las posibilidades de ayudar.

El joven peleador se encuentra entrenando desde su casa a pesar de que se le cayeron un par de combates programados para abril y mayo.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que pusiera su granito de arena en esta gran labor social.

Hace unos días, al ex beisbolista de las Grandes Ligas, Jaime García, también se le vio ayudando a su gente, esto en coordinación con el Club Rotario de Reynosa.