Balonazo alerta a Diego Gama

Gama no perdió ni un momento en lamentaciones: lo operaron de inmediato para removerle un tumor que había crecido de manera callada, después vinieron varias sesiones de quimioterapia que le impidieron seguir jugando.

"Entrenando con Coyotes tiran un centro y me dan un balonazo, a partir de ahí se me empezó a inflamar el testículo, me tomaba un desinflamante y regresaba a su tamaño normal. Me quedé frío cuando me dijeron que era muy probable que fuera cáncer, es algo que no te imaginas, más que preguntarme ¿por qué a mi?, lo que más preocupaba era poder jugar. Le pregunté al doctor si el balonazo hizo que me diera (cáncer), pero no, me dijo que eso ya lo tenía y el balonazo rompió algo", relató a CANCHA.

"Lo extirparon porque el tumor estaba muy grande. Todo fue muy rápido, el 29 de abril fui a consulta y el 30 me estaban operando, empecé con quimios el 30 de mayo y terminé el 6 de agosto, fueron casi 4 meses contando la cirugía".

SU PAREJA, SU APOYO

Samantha González, pareja de Diego, ha sido un ángel en su vida, pues fue quien lo convenció de ir con el urólogo y estuvo en todo momento al lado del goleador.

"Lo que ha hecho por mí no lo puedo ni explicar, es una mujer increíble, fue de mucha ayuda, fue muy importante en esta recuperación, no cualquiera está a tu lado.

"Por ella me fui a revisar, uno es dejado, me hubiera tomado un desinflamante y listo, por ella también me dí cuenta que era cáncer, si no, ahora estaría peor la cosa", mencionó.

Diego se realizará estudios cada dos meses y, luego de 5 años, podrá ser dado de alta, poniendo en remisión un cáncer que no le impedirá tener hijos, algo que también llegó a inquietarlo.

LO SALVA SEGURO FMF

Cuando le fue diagnosticado el cáncer testicular a Diego Gama todavía era jugador de Tlaxcala y pudo tratarse gracias al seguro que tenía por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, muchos gastos corrieron por su cuenta, como el coaseguro y un deducible, además de que nadie de la directiva de este equipo le dio la garantía de mantenerlo en la plantilla hasta su recuperación.

"Uno por la salud deja todo, al final, si no hubiera tenido el seguro, habría solventado mis gastos. Agradezco de verdad a la Federación que activó el seguro.

"Me hubiera gustado tener más apoyo de Tlaxcala porque al final era jugador de ellos cuando me encontraron el tumor", comentó.

La Asociación Mexicana de Futbolistas tampoco se acercó para brindarle apoyo.