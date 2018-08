Balean a tirador que abrió fuego en festival de EU

Un transeúnte que portaba un arma de fuego en forma legal le disparó el pasado sábado a un hombre que abrió fuego durante un festival de regreso a clases y para fomentar la paz en Titusville, Florida, reportó hoy el diario Florida Today.

El pistolero recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado en helicóptero al hospital con lesiones que amenazaban su vida, indicó el reporte policial del incidente que ocurrió durante el fin de semana, pero que se hizo público este lunes gracias a un video en redes sociales.

Una persona estaba transmitiendo el evento en vivo en su página de Facebook cuando comenzó el tiroteo. En el video se observan niños y sus padres pasando útiles escolares cuando los disparos sonaron de repente.

La policía aún no identificó al hombre armado del tiroteo ocurrido el sábado en el festival "Peace in the City" en Titusville, al noroeste de Florida cerca de Cabo Cañaveral, al que asistían unas 150 personas.

Las autoridades dicen que el hombre herido se metió en una pelea a puñetazos más temprano en el día y regresó al parque con un arma y abrió fuego.

Durante el festival se regalaron útiles escolares con motivo del regreso a clases que se espera en algunos lugares del estado ocurra en una semana más.

"Estamos extremadamente agradecidos de que nadie más haya resultado herido en este incidente", dijo el subdirector de policía Todd Hutchinson en un comunicado. "Este sospechoso abrió fuego en un parque público lleno de gente. Esto podría haber sido mucho peor".

El transeúnte del cual no se ha revelado el nombre estaba cooperando con los investigadores y al parecer no enfrentará cargos. No hubo más heridos.