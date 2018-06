Balean oficinas del PAN. Atentado en la capital

No creo que sea personal, que sea algo interpartidos, debe haber sido alguien que por alguna otra razón pero no considero que sea parte de los partidos . Gláfiro Salinas Mediola, presidente de la JUCOPO en el Congreso local

Cd. Victoria, Tam.- Entre las 5:30 y las 6 horas de este jueves se registró uncon armas de fuego en contra de la sede delen esta capital en donde resultaron dañadas la fachada, algunos cristales y un vehículo que se encontraba estacionado dentro de las instalaciones sin personas lesionadas que lamentar.

Al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gláfiro Salinas Mendiola, condenó los hechos y mencionó que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes, "debemos demostrar civilidad, debemos de ser el ejemplo para nuestra gente y obviamente cualquier cosa de estas no habla bien de nosotros, es una agresión que necesitamos la investigación para saber a qué se debió".

Elementos de la Policía Estatal se trasladaron al 22 Berriozabal número 547 de la colonia Ascensión Gómez Mancilla, en la zona centro, lugar en donde se localiza el edificio que alberga al CDE del Partido Acción Nacional en esta capital y tras acordonar el área hicieron entrega a la Unidad General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas quienes llevaron a cabo los peritajes correspondientes.

El vehículo Jetta, color blanco, que se encontraba estacionado al interior del edificio fue llevado a Servicios Periciales de la PGJT como parte de las investigaciones mientras que peritos recababan las evidencias dejadas en el lugar del atentado, no fue sino alrededor de las 9:30 horas cuando finalmente se retiraron las autoridades liberando la circulación entre las calles 21 y 22 Berriozabal.

No obstante el diputado local descartó que este atentado pudiera tener relación con el proceso electoral de este año en el cual se eligen presidente de la república, senadores y diputados, además se renuevan los 43 ayuntamientos en este estado, "al menos en mi opinión no creo que sea personal, que sea algo interpartidos, debe haber sido alguien que por alguna otra razón pero no considero que sea parte de los partidos", cabe mencionar que apenas el lunes de esta semana fue asesinado Heriberto Hiram Sáenz Martínez, hermano del jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Sáenz Martínez, en la ciudad de Reynosa.

-

Condena atentado

Por otra parte mediante un breve comunicado la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional condenó la agresión que sufrieron sus oficinas ubicadas en esta localidad, "este hecho conduce a generar temor y desconfianza; busca retrasar el avance de la democracia y de impedir la necesaria recuperación de la Paz y el Estado de Derecho que demandan los tamaulipecos".

En el comunicado el PAN estatal advirtió que interpondrá las denuncias correspondientes ante las instancias electorales locales y nacionales, "estaremos atento al curso de las investigaciones, una vez que se hagan las denuncias correspondientes".

Las oficinas estuvieron cerradas parte de la mañana durante el lapso que las autoridades llevaron a cabo los trabajos periciales, pero las actividades se reanudaron con normalidad una vez que estas las entregaron a representantes de partido blanquiazul; dirigentes de diferentes partidos políticos condenaron el ataque a las oficinas del PAN y pidieron a las autoridades que se dé con los responsables y se les castigue en consecuencia.