Balean casa de Alcalde en Michoacán

Paredes Correa aseguró que las balas que impactaron en puertas, paredes y ventanas son de un arma de bajo calibre, por lo cual, hasta ahora, las autoridades descartan que haya sido un ataque de un grupo criminal.

"Me encontraba en la vivienda, las detonaciones me despertaron, me encontré con una afectación de proyectiles de bajo calibre en mi casa y dañando ventanales hacia adentro de la vivienda, pedí el apoyo para poder cuidar de mi familia, de mi integridad", expresó en conferencia.