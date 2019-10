Balean a mujer frente a esposo en Nuevo León

Monterrey, México.

La víctima fue identificada como Liz, de unos 18 años, según dijeron vecinos, quien habría recibido al menos tres impactos de bala.



De acuerdo con los primeros informes, dos de los balazos fueron en una pierna y otro en el costado izquierdo.



El ataque fue cerca de las 23:30 horas sobre la calle Sodio, en el cruce con Cromo, en la Colonia Pedregal del Topo Chico.



Una fuente de la Agencia Estatal de Investigaciones señaló que el atentado pudo haber sido dirigido hacia el esposo de la lesionada, de quien no se reveló el nombre.



Aunque no fue confirmado, se estableció que la causa de la agresión tendría relación con el narcomenudeo.



El informante dijo que la pareja caminaba por la banqueta y se dirigía hacia su domicilio, que está ubicado a unos 30 metros de donde le dispararon a la mujer.



Se dijo en el lugar que pasó un auto color oscuro y se detuvo a unos metros de donde iba la pareja; un hombre se asomó por una de las ventanas y realizó varios disparos de arma de fuego.



La mujer cayó herida, mientras su esposo se tiró al suelo para no ser alcanzado por las balas.



En medio de la movilización policiaca, paramédicos de Protección Civil de Escobedo trasladaron en estado grave, pero estable, a la lesionada.



En el lugar, los peritos habrían localizado al menos cuatro casquillos calibre 9 milímetros, agregó la fuente.