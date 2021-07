El PSI dijo que Puebla y México necesitan elecciones limpias y libres de violencia donde se garantice la seguridad de toda la población. En su cuenta de Facebook, el propio candidato compartió dos imágenes de la agresión.

Noticia Relacionada Balean a candidato de Morena en Puebla

En la primera de ellas aparece recostado en una camilla con la mano derecha ensangrentada y un torniquete en el brazo izquierdo, y en la segunda se ve un aparente impacto de bala en la puerta del automóvil.

"Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado", comentó. "Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo #AaronVarela.

Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en #Ocoyucan". El 1 de marzo de 2018, el entonces precandidato de Morena a la Alcaldía de Ocoyucan, Aaron Varela, fue asesinado de al menos cinco disparos mientras conducía su vehículo en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, Municipio de San Andrés Cholula.