Balean a agente en un tiroteo en hospital de Chicago

CHICAGO, EUA.— Un agente fue baleado de gravedad durante un tiroteo un hospital en el sector sur de Chicago, indicó la policía.

Un "posible agresor" también fue baleado, dijo Anthony Guglielmi, portavoz de la policía, y el hospital está siendo registrado por los agentes.

Hay reportes de "múltiples víctimas" después de que se hicieron disparos cerca del hospital Mercy, según un comunicado de la policía difundido en Twitter. Se solicitó no acercarse a la zona. No se proporcionaron más detalles.

Un mensaje que se dejó en el hospital no fue respondido.

Las tomas de televisión mostraron a varias personas, incluidas algunas con bata blanca, que caminaban por un estacionamiento con los brazos en alto.

