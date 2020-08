Bale juega golf mientras el Real Madrid disputa la Champions

CIUDAD DE MÉXICO

Los merengues se juegan la vida en el Etihad Stadium, con el marcador global 2-1 en su contra, obligados a marcar dos goles para clasificar a los cuartos y conseguir el boleto a Portugal.

Para el galés, quien fue capturado por El Chiringuito, el viernes fue para jugar golf.

La gran polémica se dio cuando se presentó la convocatoria de Zinedine Zidane para enfrentar a los citizens. La gran novedad fue que Sergio Ramos estaba convocado, pero el español no puede jugar porque fue expulsado en la ida, y la ausencia de Bale, ante la urgencia de marcar goles.

Sin embargo, Zizou reveló ayer en conferencia de prensa que fue el mismo británico quien le solicitó no llamarlo para hacer el viaje.

"Al final se dicen muchas cosas y tenemos una relación de respeto entrenador-jugador. Es una charla privada, pero sólo te puedo decir que ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo", dijo el francés.

"No me ha decepcionado y no te voy a contar nada. [...] Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario".

Mientras el Real Madrid prepara el partido más importante en esta campaña de la Champions League, Bale disfrutó de una caminata de 18 hoyos en uno de los campos más exclusivos en la capital ibérica.