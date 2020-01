Balas perdidas pegan en casas y en los carros

Laredo, Tx.

La Policía registró saldo blanco en cierre de año 2019, recibimiento de este nuevo 2020, cuatro casos por balas perdidas que pegaron en casas y carros, por disparos, así como un incendio de zacatal por cuetes, pero extinguido de inmediato sin daños.

"No hubo nada grave que lamentar, afortunadamente, solo el que todavía hay gente que no entiende, un caso en Rivers Hill otro en Santa Clara otro al noroeste, por camino a Las Minas y un cuarto no recuerdo la dirección, techos perforados, ni un caso de sangre", dijo Joe Baeza, Detective y Vocero de Policía de Laredo.

Un lote o baldío, con algo de maleza en el área del noreste junto a un nuevo centro de diversión con boliche, sobre bulevar Bob Bullock, entre International y Shiloh, se prendió fuego el zacate, pero rápido lo controlaron los bomberos municipales.

"No tuvimos hechos que lamentar como sí ocurrió una muerte en Houston", dijo Baeza, quien con ello se refería al caso al norte de aquella metrópoli, donde una mujer de 61 años, enfermera especializada en psiquiatría, falleció por una bala perdida.

Baeza dijo que son los vecinos quienes deben reportar estos disparos o tronar cuetes dentro de la ciudad, pues son quienes ven estos casos. que a la postre les puede perjudicar a algún laredense.

"Un cuete que se vaya a tu casa y la incendie, una bala que asciende y luego cae a cientos de millas de velocidad, en tu techo, hasta depositarse en una cama, un sofá, en el piso o herir a una persona, como ya ha ocurrido años atrás en Laredo", dijo el investigador.

Laredo tiene historial negativo en ese sentido, una niña, varios hombres y mujeres, en pasados años de este nuevo siglo han sido alcanzado por plomos, tales proyectiles, está científicamente comprobado que penetran cráneos.