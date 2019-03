Bala perdida hiere a niño en Tlalpan

Cd. de México.

Un niño de 10 años fue herido, al parecer, por una bala perdida, anoche, en la Colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla, en la Alcaldía Tlalpan.



El incidente ocurrió a las 00:00 horas, aproximadamente, y los padres del menor lo llevaron a un hospital.



"Se lo llevaron sus papás directamente, por una bala perdida", informó Bernardo Gómez, Jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina.



En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que esta semana hubo otros dos menores heridos en la misma Alcaldía, por un asunto de narcomenudeo.



Sin embargo, señaló que los peritajes determinarán cual fue el origen de la bala que hirió al pequeño este sábado.



"Esta semana tuvimos el caso en Tlalpan también de dos mejores, dos hermanos baleados, ahí lo que dice la investigación es que fue una equivocación, lo que sí que están ligados con bandas que se andan disputando territorio de narcomenudeo, este caso no puedo decir que sea eso todavía.



"Hasta ahorita la información es que fue una bala perdida, hasta que no se tengan reportes periciales, no se puede confirmar", señaló Jesús Orta, al salir del Gabinete de Seguridad.