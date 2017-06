Bajo la lupa negocios de yerno de Trump por investigación sobre Rusia

Washington DC, Estados Unidos.- Los negocios de Jared Kushner, yerno y principal asesor del Presidente Donald Trump, están bajo la lupa de las investigaciones sobre Rusia.



De acuerdo con el diario The Washington Post, los tratos del esposo de Ivanka Trump son investigados por el Fiscal especial, Robert Mueller, como parte de la indagatoria por la supuesta interferencia del Kremlin en la pasada elección presidencial.



Agentes del FBI y fiscales federales también examinan los negocios de otros asociados a Donald Trump, según fuentes del medio, como el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, y dos miembros de su campaña: Paul Manafort, uno de sus directores, y Carter Page, asesora de política exterior.



Reportes anteriores de medios estadounidenses señalaban que Kushner estaba en la mira de las investigaciones de la trama rusa por sus reuniones con el Embajador Sergei Kisliak y con el banquero Sergei Gorkov.



Sin embargo, ésta es la primera vez que se revela que los negocios de Kushner también están bajo escrutinio.



Durante una reunión en diciembre con Kisliak, Kushner le propuso establecer una línea secreta de comunicación entre Trump y el Kremlin.



En tanto, la reunión con el banquero fue justificada por la Casa Blanca como un encuentro diplomático.



Sin embargo, autoridades de la institución Vnesheconombank afirmaron que se discutieron temas relacionados con la empresa familiar de bienes raíces de los Kushner, a cargo de Jared.



El yerno de Trump buscaba financiamiento para comprar un edificio de oficinas de 1.8 mil millones de dólares en la Quinta Avenida de Nueva York, lo cual levanta cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés del asesor presidencial.



Ayer, el mismo diario reveló que otra parte de la investigación especial es si Donald Trump obstruyó la justicia al supuestamente pedirle al ahora ex director del FBI James Comey que se olvidara de la investigación contra Flynn.



La investigación de Mueller aún se encuentra en una fase temprana, por lo que no está claro si podría resultar en cargos criminales.