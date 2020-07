Bajo riesgo 50 colonias

En la ciudad de Reynosa lo que puede complicar y generar inundaciones, es que se presenten hasta cuatro pulgadas en alrededor en algunas horas: lo ideal es que esas pulgadas de agua se registren pero durante dos o tres días.

En esta ciudad, de acuerdo a Protección Civil Tamaulipas hay 50 colonias que en un primer momento puedan tener encharcamientos importantes en las calles, además de 12 o 15 colonias las que puedan tener más nivel de agua, así como dos o tres colonias que se quedan durante dos o tres días con el agua adentro.

"A lo mejor unas tres o cuatro pulgadas esperemos que no sea en un lapso breve de tiempo que nos complique el dren, el agua, si nos llueve toda esa cantidad en el lapso de tres o dos días, no vamos a tener problemas, el punto es que no nos llueva en tres y cuatro horas", dijo Pedro Granados Ramirez, coordinador de Protección Civil Tamaulipas.

RECOMENDACIONES

Comentó que lo fuerte de lluvias por la tormenta tropical Hanna, será esté sábado y domingo, por lo que las autoridades deben poner énfasis en la limpieza de canales, drenes, cárcamos y drenes, así como calicheras.

"Se debe limpiar nuestra vía pública, enfrente de nuestra casa, recoger cacharros, porque esta basura va a taponear alguna alcantarilla", expresó el funcionaria estatal.

Señaló que para los que viven en zona de riesgo, es importante estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y se deben tomar las previsiones necesarias, reguardar los muebles ante inundaciones.

Se prevé que para hoy sábado a la una de la tarde ingrese en la costa de Texas, por lo que se preven lluvias intensas en la frontera norte, en Reynosa del 90 por ciento de posibilidades de lluvias durante sábado y domingo.

"Vamos a tener lluvia y todo ese lapso en gran parte de la frontera, otras moderadas, muy fuertes y en otras intensas, en Reynosa el sábado y domingo 90 por ciento va a llover fuerte", recalcó.