Bajo las órdenes de Tarantino

Los Ángeles, California

Los actores Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell y Michael Madsen ultiman los detalles de sus respectivos contratos para incorporarse al reparto de "Once Upon a Time in Hollywood", la próxima película de Quentin Tarantino, informó ayer el blog especializado Deadline.

Reynolds encarnará a George Spahn, un anciano casi ciego cuyo rancho sirvió de hogar para Charles Manson y su séquito durante los meses previos al asesinato de la actriz Sharon Tate.

A cambio, Manson convenció a las mujeres de su grupo para acostarse con el anciano y que le ayudaran con las tareas del día a día.

De esta manera, Tarantino brindará otra oportunidad de lucimiento a un icono de las décadas de 1970 y 1980, como ya hiciera en el pasado con David Carradine, John Travolta, Pam Grier, Robert Foster o Michael Parks.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son los únicos nombres confirmados hasta el momento en el proyecto. Margot Robbie sigue en negociaciones para interpretar a Tate.

El filme contará una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt).

El estreno de esta nueva película de Tarantino, la primera tras The Hateful Eight (2015), está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Tate.