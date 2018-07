Bajo la lupa 6 hospitales

"Una sanción grave es que pudiera estar enviando residuos a lugares no autorizados, como en este caso". José Luis López Medina, PROFEPA.

Al menos seis hospitales están investigados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por depositar residuos biológico infecciosos en la vía pública o terrenos baldíos y además, se destapó la existencia de clínicas clandestinas en Reynosa.

Aunque ha pasado un año de que EL MAÑANA diera a conocer un tiradero sábanas con restos de sangre, jeringas, botellas de suero y medicamento así como material de curación y canalización, en el camino viejo al Ejido Corrales, aún es fecha, que no se toman cartas en el asunto.

Fue el 14 de julio del 2017, cuando en este predio, se encontró material peligroso proveniente de algunos hospitales que ponía en riesgo también, a residentes del Ejido El Guerreño y la colonia Manuel Tárrega.

El día de ayer José Luis López Medina, subdelegado de Inspección Industrial y Erick De la Fuente, encargado de la oficina de Profepa en Reynosa, dieron a conocer las investigaciones que se han llevado a cabo, respecto a estos hechos.

SIN CONTROL

Erick De la Fuente explicó, que al darse a conocer estos residuos, se hizo una investigación y se atendió la denuncia.

"Tenemos detectado los hospitales y vamos a hacer revisiones,

va a haber sanciones porque no deben tirar material infeccioso".

-¿Cuántos hospitales están en la mira?-, se le cuestiona.

"Nos lo reservamos para no alertar".

-¿Cuántos hospitales-, se le insiste.

"Tenemos detectados seis hospitales privados y no privados".

-¿Hay alguna forma en que puedan transportar estos materiales a lugares seguros?-.

"Todos los hospitales tienen la obligación de manejar correctamente los materiales peligrosos, a veces se salen de control".

-¿De qué manera se puede evitar que los carretoneros se lleven estos residuos?-.

"Eso si es difícil porque sale de nuestras manos. Hay clínicas que no están registradas y es a dónde queremos llegar, queremos inflacionarias y si es posible una clausura".

DESTAPAN

Informaron que la Profepa cuenta con un padrón de 15 hospitales, privados y públicos, pero destaparon, que existen nosocomios clandestinos.

-¿Son pocos no?-.

"Es lo que comento, a veces hay clandestinos".

-¿Han detectado hospitales clandestinos en Reynosa?-.

"Son clínicas".

-¿Qué se va a hacer al respecto?-.

"Se les va a clausurar".

Por su parte José Luis López Medina, subdelegado de Profepa, destacó que tras las investigaciones, los hospitales responsables, se harán acreedores a multas que van de 20 a 50 mil días de salario mínimo.

"Una sanción grave es que pudiera estar enviando residuos a lugares no autorizados, como en este caso. Según la norma no todo lo médico es un residuo peligroso, se establece que la sangre es infecciosa cuando esta liquida, seca pierde esas propiedades contagiosas por lo que no se establece como peligroso".

En el caso de las jeringas, la aguja, constituye peligro por lo que se debe notificar a Profepa.

"Si la ciudadanía detecte algún manejo inadecuado tenemos una oficina en Reynosa y una en Ciudad Victoria para recibir denuncias, se hacen las visitas y se instauran los procedimientos administrativos, se va a hacer las investigaciones concernientes y se indagará sobre los presuntos responsables".

