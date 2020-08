Bajo la lupa

El gol de penal que le anotó Colin Kazim Richards a Guillermo Ochoa es un buen ejemplo de su falta de ritmo (ya que el balón se le escurrió pese al mal disparo), pero más aún los tantos que recibió de Cruz Azul y Chivas en la Copa por México.

A lo largo de su exitosa carrera, Memo ha coleccionado atajadas que rondan lo extraordinario. No a cualquiera la FIFA lo compara con Gordon Banks, como ocurrió en el Mundial en 2014 luego de la intervención a remate de Neymar, en el Brasil vs. México.

Por eso es tan raro que le metan varios goles (muchos de ellos de gran calibre), pero también el que no haya tenido mejores reacciones en algunos.

¿Le pesan los 35 años recién cumplidos? ¿Aún no entra en ritmo tras la pandemia? ¿Acusa falta de nivel rumbo al Mundial de Qatar?

Las repuestas a estas preguntas serán respondidas por el propio Memo en las siguientes semanas.

Juega mucho bajo sus postes

Pasan los años y ya es un hecho que Guillermo Ochoa no rectificará el amarrarse tanto en el juego aéreo. Confía demasiado, y con justa razón, es sus reflejos y su alcance, pero a veces paga muy caro por ello: basta con que le rematen con precisión, en el área chica.

En la Copa por México, su compañero Federico Viñas marcó un autogol, mientras colaboraba en labores defensivas en un tiro de esquina.

No obstante, el desvío se produjo en el área chica, una zona que debería dominar cualquier portero, más todavía uno de la calidad de Memo, quien tiene en su currículum cuatro Mundiales.

Atajador nato

Quizá no haya mejor atajador en México que Memo Ochoa, aunque esa sea un arma de doble filo.

Nunca ha sido un guardameta como Nahuel Guzmán, José de Jesús Corona o como lo fue Hernán Cristante, que como porteros han destacado por su seguridad de manos, por quedarse con el balón más allá de la potencia de los disparos.

En el tercer gol de Chivas en la Copa por México, el de Ángel Zaldívar, Memo rechazó un disparo de Miguel Ponce, pero justo al centro, por eso lo victimaron. Es cierto que el tiro se produjo a escasa distancia, pero también que el guardameta mexicano quedó a deber con su intervención.

Defensiva poco afinada

Para colmo, su defensiva hace agua en muchas ocasiones. En el Clásico contra Chivas de la Copa por México, Sebastián Cáceres perdió la ubicación y Bruno Valdez estuvo distraído, eso explica el gol de José Juan Macías apenas a los 19 segundos de partido.

No obstante, en esa anotación Memo también quedó a deber. Lo sorprendió la rapidez del disparo, sobre todo porque el rojiblanco no tenía mucho ángulo de tiro. Ochoa ni siquiera logró rozar el balón y, desde ese momento, al América se le complicó el partido. Eso sí, tuvo al menos dos intervenciones clave, para que el marcador no fuera más escandaloso.

La edad

El pasado 13 de julio, Francisco Guillermo Ochoa Magaña cumplió 35 años. Es cierto que los porteros suelen jugar a buen nivel a pesar de ser veteranos, y para muestra la carrera de Óscar Pérez, pero también lo es el que por esa circunstancia están obligados a disciplinarse más. Ya contaba el histórico Rogério Ceni que para ser efectivo, pese a su longevidad, tenía que llegar a calentar una hora antes que el resto de sus compañeros, caso similar al del "Conejo". Es muy probable que Memo llegue a su quinta Copa del Mundo y con un buen nivel, siempre y cuando tenga claridad de la preparación que necesita.

¿Falta de ritmo?

Cuando Memo Ochoa regresó a México, medio País lo criticaba. Pasó 9 partidos recibiendo gol. Estaba ya deshabituado al ritmo del futbol mexicano, al bote del balón. Después, mostró las cualidades por las que disputa un sitio como uno de los mejores porteros en la historia del balompié nacional. Ahora parece que la pandemia afectó su nivel futbolístico, lo cual es absolutamente normal. No es lo mismo entrenar en casa que hacerlo ya con todas las ventajas que ofrece un club profesional. Parece cuestión de tiempo para que exhiba, una vez más, la versión a la que acostumbró a los aficionados.