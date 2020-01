Bajo ataque y estrés elementos policiacos

Esperemos que sean solo hechos aislados y que no sea realmente un ataque frontal contra ellos, sino que sean hechos que no pasen de ahí y no tengamos más bajas qué lamentar . Josefina Guzmán Acuña, coordinadora de la Mesa de Seguridad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Durante la última semana al menos cuatro policías estatales perdieron la vida en diferentes hechos violentos registrados en esta capital, lo que además de las múltiples acciones que realizan como parte de sus funciones en Seguridad Pública podría poner en riesgo la salud mental de los elementos, los cuales ya se encuentran bajo un constante estrés psicológico.

"Por supuesto que es muy importante la evaluación de Control y Confianza, pero también la salud mental de los policías", indicó la coordinadora de la Mesa de Seguridad Victoria, Josefina Guzmán Acuña.

"Están sujetos a un gran estrés y a una gran presión por el mismo tema y por todo lo que enfrentan", agregó.

El viernes de la semana pasada un elemento de la Policía Estatal, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, mató a su compañero y a un peatón para finalmente perder la vida tras resistirse al arresto.

El miércoles otros dos policías estatales perdieron la vida en esta capital. El primero se trata de un desertor desde el pasado mes de noviembre, y el segundo, agredido al dirigirse a su hogar luego de cubrir su turno.

"Esperemos que sean solo hechos aislados y que no sea realmente un ataque frontal contra ellos, sino que sean hechos que no pasen de ahí y no tengamos más bajas qué lamentar", dijo Guzmán Acuña.

La doctora recalcó que, a pesar de lo riguroso de los exámenes de Evaluación y Control de Confianza aplicados en el C3, no se puede descartar la presencia de malos elementos en las corporaciones de Seguridad Pública, los cuales al ser detectados son dados de baja inmediatamente.

"Creo que seguiremos abonándole a que la salud mental de los policías es muy importante, pero también el reconocimiento que le debemos de dar como sociedad a aquellos buenos policías", destacó.