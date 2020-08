Bajas ventas en papelerías

Al ser un regreso virtual, la mayoría optará por reciclar cuadernos, colores, crayolas, juegos de geometría, libros y otros, para ahorrar recurso, pero, esta practica afectará directamente a las pequeños y medianos negocios.

Hasta el momento las pérdidas que reportan son por encima del 80 por ciento. "Para estas fechas ya teníamos fila de padres comprando las listas, pero ahorita no ha llegado ni siquiera una sola lista, es algo muy triste, pero entendemos que es por como está ahorita la situación económica", mencionaron.

Debido al poco interés en estos productos, algunos optaron por no surtir mercancía, por lo que solo venderán lo que tenían acumulado de temporadas anteriores.

Además existen artículos como las mochilas que ya ni siquiera aparecen en las vitrinas, al considerarse un articulo no necesario en el próximo ciclo 2020-2021. "De que sirve que trajeramos más producto si no hay clientes, con la mochilas paso eso, decidimos no comprar, vender lo que ya tenemos para evitar pérdidas e intentar levantarnos un poco".

Cae la demanda

En la misma situación están los uniformes y los zapatos escolares que se ofertan pero con poca demanda.

A nivel nacional se lanzó la propuesta para que los negocios de papelerías y otros relacionados al área educativa se consideren actividades esenciales, lo que les permitiría vender en sus horarios habituales, ya que en la actualidad solo laboran hasta las 17:00 horas de lunes a viernes, y hasta las 20:00 horas durante los fines de semana.

Al respecto, los comerciantes indicaron: "Quizá nos ayude en el tema de horarios, pero ya estamos metalizados a que solo venderemos pocas piezas, un cuaderno, dos, algunos colores, crayolas, no será lo de otros ciclos".