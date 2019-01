Bajará temperatura hasta cinco grados

Valle Hermoso Tam.- El departamento de Protección Civil de la ciudad, informó que se espera el ingreso del Frente Frío número 29 para la tarde de hoy mismo, el cual podría dejar temperaturas de 5 centígrados.

Jorge Ramón Castillo, director del departamento, dijo que se esperan lluvias para el sábado, mientras que el domingo pudiera presentarse un cielo despejado, pero con temperaturas muy bajas, por lo que recomendó a los habitantes extremar precauciones.

"No creo que nos veamos en la necesidad de albergar a personas, pero de ser necesario lo haremos, estaremos muy al pendiente de cualquier situación, pues el clima sí se presentará muy frío", dijo el entrevistado.

Sería la tarde - noche de hoy mismo, que las temperaturas empiecen a descender de manera gradual, por lo que se espera que para mañana, las lluvias ocasionen una sensación térmica de hasta 4 grados centígrados.

El funcionario, realizó las mismas recomendaciones de siempre a los habitantes, no tener cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, no salir de no ser necesario, evitar el fuego sin ventilación dentro de las viviendas y acudir al medico rápidamente ante cualquier ligera molestia.