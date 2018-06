Bajan ventas en comercio ambulante

Díaz Ordaz, Tam.- Desde hace 14 años José Montes de Oca se ha dedicado a la venta de agua nieve, mismo oficio que con esfuerzo le ha permitido sacar adelante a su familia.

El comerciante de nieves explicó que fabricarlas no es nada fácil, pues es un proceso de por lo menos 3 horas y media.

Así que se tiene que despertar desde muy temprano para empezar a fabricar el agua nieve.

Destacó que siempre se ha mantenido solidario con los precios a pesar de que la materia prima de los mismos ha aumentado considerablemente.

"Yo tengo nievecitas de 10, 15 y 20 pesos, yo sé que vendo barato, pero es que si aumento los precios no hay ventas, de hecho no los he subido desde que empecé con este oficio", externó.

Dijo que últimamente a pesar de las altas temperaturas las ventas han bajado, y es que asegura que las personas no tienen dinero, pues el desempleo está a la orden del día en la región ribereña.

Finalmente señaló que espera que el gobierno apoye al comercio ambulante pues su economía se está viendo muy afectada por la gran competitividad de mercado que crece cada año.