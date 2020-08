Bajan quejas contra médicos

Nosotros esperábamos que íbamos a tener un incremento importante de las quejas, pero realmente no las hemos visto, no sabemos si porque la gente sigue en confinamiento Héctor Martín Rodríguez Soria, comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico

Cd. Victoria, Tam.- El número de quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico cayó casi un 50 por ciento durante el primer semestre del año, en oposición a lo esperado debido a que relacionado con casos médicos de Covid-19 se calculaba un incremento de casos hasta junio.

Esto lo afirmó el comisionado estatal, Héctor Martín Rodríguez Soria. "Nosotros esperábamos que íbamos a tener un incremento importante de las quejas, pero realmente no las hemos visto, no sabemos si porque la gente sigue en confinamiento... sabemos que hay quejas, pero no han venido a externarlas con nosotros", dijo.

Hasta el 30 de junio del 2019 se presentaron 150 quejas mientras que en el mismo lapso pero de este año fueron alrededor de 78 denuncias; actualmente se cuenta con 94 casos en todo el año.

Los municipios que encabezan con más denuncias son Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Madero, y las instituciones sanitarias son el IMSS, ISSSTE y el Sector Salud estatal.

Los casos más frecuentes son por tema odontológico, diferimiento de cirugías y atención materna.

El doctor Rodríguez Soria recalcó que hasta el momento no se han presentado casos relacionados con el Covid-19.

"Nosotros estábamos esperando una cascada de quejas y no las hemos visto... propias como Covid no", enfatizó. "Sí esperábamos que hubiera un aumento importante en el número de quejas, pero no se ha reflejado", dijo.

El comisionado estatal recordó que no se descartaba que en las próximas semanas o meses pudieran recibirse las primeras denuncias por parte de pacientes o familiares de pacientes Covid-19.

Indicó que estos cuentan hasta con un año para presentar su caso ante esa instancia, luego del cual es muy difícil que se pueda actuar ante algún probable caso de negligencia médica.