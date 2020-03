Bajan precios de gasolina, podría ser por el COVID-19

Harlingen, Tx.- La relación del coronavirus y el costo de la gasolina puede ser incomprensible, pero la aparición de esa enfermedad dañó el consumo de la festividad del Año Nuevo Lunar, el equivalente a las vacaciones en Estados Unidos.

Como resultado de la epidemia, fábricas, oficinas y tiendas permanecen cerradas y eso significa que el mayor importador mundial de petróleo, que generalmente consume alrededor de 14 millones de barriles por día, necesita mucho menos crudo para alimentar su maquinaria, vehículos o incluso mantener las luces encendidas.

Con el coronavirus extendiéndose internacionalmente, las compañías petroleras comenzaron una guerra de precios y los precios mundiales del petróleo se desplomaron el lunes después de que Arabia Saudita recortara los precios de exportación.

Aunque para los habitantes del Valle de Texas sea un alivio para su economía la baja de precios en los combustibles, probablemente el daño sea mayor a nivel macro.

"Un beneficio de todo esto es que el precio del petróleo ha caído", dijo el analista de negocios Jill Schlesinger, "ahora eso no es bueno si trabajas para un gran productor de petróleo de EU, sin embargo, para los conductores estadounidenses, podríamos ver una caída en losprecios y eso podría ayudar a las personas".

Algunos residentes en todo el RGV también están listos para los precios bajos. "Creo que es increíble porque me toma entre 40 y 45 dólares llenar mi automóvil porque conduzco desde Edinburg a Brownsville para ir a la escuela, así que llenar mi automóvil con 33 dólares en este momento creo que es increíble", dijo Sarah Loya, que llenó su auto en McAllen.

El lunes, el precio más bajo de la gasolina en McAllen fue en Sam´s Club con 1.83 por galón. Según el sitio web de AAA, el precio promedio nacional del gas es de $ 2.38 por galón.

Las autoridades locales dicen que no es momento de entrar en pánico o abastecerse de un artículo en particular. "No hay evidencia para nosotros de sentir algo más que negocios como de costumbre en este momento", dijo el juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez.