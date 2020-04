Bajan por primera vez muertos diarios en NY

Nueva York, NY

El aumento diario de las muertes por coronavirus en el estado de Nueva York se redujo por primera vez en más de dos semanas, a menos de 550, a medida que las hospitalizaciones continúan disminuyendo también, informó el sábado el gobernador Andrew Cuomo, pero advirtió que la crisis dista de terminar: los hospitales aún reportan casi 2.000 enfermos nuevos de COVID-19 al día.

"No se ve una sobrecarga total de las salas de emergencia. Eso no significa que tengamos días felices aquí nuevamente", dijo el gobernador demócrata. "No estamos en un punto en el que vayamos a reabrir algo ya".

El estado registró 540 muertes el viernes por el virus que causa el COVID-19, el número más bajo desde el 1 de abril.

Casi 13.000 neoyorquinos en total han muerto desde que el primer caso de coronavirus del estado fue reportado el 1 de marzo, agregó el gobernador. El total del estado no incluye más de 4.000 muertes en la ciudad de Nueva York que fueron atribuidas al virus en los certificados de defunción, pero que no fueron confirmadas por pruebas de laboratorio.

Más de 2.700 personas han perdido la vida en hogares de ancianos de Nueva York, más que en cualquier otro estado.

Las casas de ancianos son "un criadero de virus", dijo Cuomo el sábado, señalando que ese tipo de instalaciones están bajo presión por la escasez de personal, las enfermedades y la fragilidad de los residentes.

