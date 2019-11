Bajan nivel de alerta por la Ranitidina

No ha habido ninguna respuesta a eso si lo han detectado, o no lo han detectado, pero no tenemos absolutamente ninguna información . Oscar Villa Garza, comisionado estatal para Riesgos Sanitarios

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Estatal para la Atención de Riesgos Sanitarios (Coepris) dio a conocer que la alerta que originalmente fue girada por Cofepris en torno a la venta y consumo de la Ranitidina había disminuido a Alerta Preventiva, por lo cual, no está prohibida la venta de ese medicamento pero sí se recomienda restringir su consumo hasta determinar la presencia del elemento N-nitrosodimetilamina en esta, el cual es cancerígeno.

"Lo dejan más que como una medida preventiva, no nos han dado indicaciones que aseguremos nada, lo único es que recomendemos a la población y a los médicos que por lo pronto no las prescriban o no las tomen", indicó el comisionado estatal Oscar Villa Garza, "no es una Alerta Sanitaria, es una Alerta Preventiva pero una Alerta Preventiva... ya se les ha avisado a las cadenas de farmacias igual que al sector salud que por lo pronto no se prescriba la Ranitidina".

La alerta sería a 40 laboratorios del país para que suspendan la elaboración del medicamento para la atención de úlceras estomacales, así como se recomienda a los pacientes utilizar productos alternos como Cimetidina o Lanzoprasol hasta en tanto la Cofepris determine el nivel de riesgo de continuar con el consumo de dicha molécula.

Recomiendan usar productos alternos por mientras

