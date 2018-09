Bajan enfermedades de transmisión sexual

Se les habla de las enfermedades de transmisión sexual que puedan tener y afortunadamente no tenemos más problema con esto Alejandro García Barrientos, subsecretario de Promoción de la Salud

Cd. Victoria, Tam.- El subsecretario de Promoción de la, Alejandro García Barrientos, consideró que el número de contagios por Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se mantiene sensiblemente bajo a comparación con el número de embarazos en jovencitas entre los 12 y los 19 años de edad, siendo algunas infecciones bacterianas o cervicovaginitis los principales casos.

"Afortunadamente en cuanto a enfermedades de transmisión sexual no hemos tenido ningún aumento, no hay mayor incidencia, no tenemos problemas con esto", dijo.

Cabe recordar que en cuanto a embarazos precoces este año se han registrado 275, es decir 41 menos que en el 2016, "sin embargo sí se les habla, sí se les capacita a los adolescentes".

García Barrientos detalló que después de las algunas infecciones bacterianas o cervicovaginitis les siguen algunos casos de gonorrea o sífilis, los cuales son atendidos en los centros de salud o clínicas en el estado, "pero son muy raros".

Apuntó que junto con la Secretaría de Educación se imparten talleres de Educación Sexual en los planteles de Educación Básica, "se les habla de las enfermedades de transmisión sexual que puedan tener y afortunadamente no tenemos más problema con esto".

Finalmente cabe recordar que en lo que va del año han sido reportados cinco casos de muerte materna en jovencitas de 12 a 15 años, por otro lado no se tiene registro de muertes vinculadas con ETS en menores.