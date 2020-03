Bajan el telón

Aconsecuencia del incremento de casos de Covid-19 en el país, los teatreros mexicanos se unieron para bajar el telón de manera momentánea en la Ciudad de México.

Por decisión propia y antes de que las autoridades tomen acciones, los productores acordaron suspender todas sus funciones por un mes, con el fin de evitar más contagios.

SE DETIENEN

Obras como Hoy No Me Puedo Levantar, Jesucristo Súper Estrella, La Obra que Sale Mal, Paw Patrol y el espectáculo Champions of Magic serán pospuestas hasta el mes de mayo.

"Va a ser una pérdida cuantiosa, un golpe fuertísimo a la economía del teatro, ya que teníamos publicidad de todas las obras ya instaladas, pero en estos momentos es más importante la salud, así que dejamos lo económico en segundo plano", afirmó el productor Alejandro Gou en entrevista.

TOMAN LA DESICIÓN

Hace casi dos semanas, Jorge Ortiz de Pinedo también canceló funciones de Cosas de Mamá y Papá, Divas de Corredor, A Un Orgasmo del Divorcio y los ensayos de la puesta Tom Sawyer, El Musical.

"Ante la pasividad gubernamental que era desesperante, de la Secretaría de Cultura y de la gente que tenía que tomar la decisión, nosotros paramos desde la semana pasada.

"En Cosas de Papá y Mamá, Susana Alexander tiene 75 años y yo 72, a parte yo tengo diabetes y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), por lo que pertenecemos al grupo más expuesto ante esta enfermedad", expresó Ortiz de Pinedo.

Los teatreros estiman pérdidas económicas que superan los dos millones de pesos.

"¡El teatro va a sobrevivir esto! Sólo debemos plantarnos fuerte y decididos, que cuando salgamos al otro lado del túnel, estemos como siempre: ¡teatrando con fe!", escribió Morris Gilbert en twitter.

El grupo de productores independientes que mantienen vivos inmuebles como El Vicio, La Teatrería, el Foro Shakespeare, Foro 37, La Capilla, El Teatro Milán, dijo que esta decisión les impactará al doble.

Sin embargo, para evitar que la cultura se extinga, algunos crearán contenido desde sus casas.

"Serán proyectos para redes sociales de cosas que puedan ser interesantes.