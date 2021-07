Bajan decesos por virus entre adultos vacunados

Pidió a quienes ya se vacunaron no bajar la guardia y seguirse protegiendo con las medidas sanitarias "como si no se hubiesen vacunado aún".

"La población vulnerable para enfermar y complicarse de Covid se va corriendo hacia abajo y se ha demostrado con estadísticas que hemos tenido mayor número de enfermos entre 20 y 49 años y hasta 59 años de edad y por consecuencia algunos se complican y fallecen", señaló.

Refirió que de cada diez personas infectadas un 60 ó 70 por ciento fallece, estos entre los 35 y 59 años de edad "porque entre mayor es la persona más el riesgo de fallecimiento".

Pérez Monsiváis agregó que han visto que ya no hay enfermos ni decesos casi de personas adultas mayores lo que significa que la vacuna ha funcionado, aún así les piden que no dejen de lado las medidas preventivas ni el confinamiento.

"Sumamos las dos herramientas que tenemos para defendernos del virus: una es la vacunación pero sino se complementa con las medidas preventivas no habrá protección total, porque la vacunación ayuda pero no en la medida que debe ser, tenemos gente vacunada y se enferma no debemos olvidar los vacunados que hay que seguir las medidas como si no estuviéramos vacunados", concluyó.