Baja dólar a $19.35

Cd. de México.- El anuncio de que Estados Unidos no se retira del Tratado de Libre Comercio dieron un respiro al peso mexicano respecto al dólar, consideraron analistas.



Al menudeo, la moneda estadounidense cerró la jornada en 19.35 pesos, 15 centavos menos que ayer, con lo que la divisa nacional recuperó parte de lo que cedió en la jornada previa.



Ayer, el peso mexicano fue afectado por la difusión de que EU podría retirarse del TLC, pero por la tarde la Casa Blanca dio a conocer que el Presidente Donald Trump acordó con sus homólogos mexicano y canadiense que no lo abandonaría, sino que lo renegociará.



Aunque este jueves, fiel a su estilo, el Mandatario de estadounidense comentó en un tuit que si no se podía lograr un trato justo para todos en la renegociación se tendría que revocar el TLC.



Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Merrill Lynch Global Research, dijo que el riesgo de EU se retire del Tratado aún existe, y los resultados de la renegociación son inciertos, especialmente por la influencia de la política doméstica.



Expuso que, por ejemplo, México tiene elecciones presidenciales en julio de 2018, y esto mantendrá altos los niveles de volatilidad en el mercado y retrasará la inversión.



En las operaciones al mayoreo, el dólar terminó en 19.0250 pesos, una apreciación de la moneda mexicana de 0.96 por ciento, luego de depreciarse 1.70 por ciento ayer.



Estrategas de Banorte-IXE comentaron que también en EU se anunció que el cierre del gobierno federal será evitado esta semana, luego de implementarse una medida que lo aplazaría hasta la próxima semana.



A lo anterior se sumaron cifras económicas en Estados Unidos, destacando su sesgo mixto, como fueron las solicitudes de al desempleo que ascendieron a 257 mil contra 243 mil de la semana pasada; el alza en marzo de las órdenes de bienes duraderos en 0.7 por ciento y que la cifra de ventas pendientes de casas bajó 0.8 por ciento en el tercer mes del año.