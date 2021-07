Baja robo vehicular en toda la frontera

“Y hoy, por mucho, debemos estar muy por abajo de la posición 200 en toda la nación, por cuanto a hurto completo de vehículos entre las ciudades más pobladas; no tengo ahorita el número exacto de esa fórmula”, dijo Gina Gonzáles, detective de la Fuerza de Tarea Contra Robo de Autos de la Policía de Laredo.

La investigadora aseguró que Laredo está en el Top 10 de Texas, entre las más seguras, además de ocupar el sitio de honor en la guardarraya con México, zona que es de mucha incidencia en este ilícito.

“Robar camionetas y carros para llevarlos al vecino país o de utilizarlos para intentar internar ilegalmente a nuestro país a extranjeros indocumentados, por caminos de terracería o en carreteras intentando burlar las garitas de revisión, son dos motivos del porqué hay tanto robo en esta franja sur de Estados Unidos”, explicó la detective Gonzáles.

Con el apoyo de la comunidad, gracias a campañas permanentes de prevención por parte de la Policía contra el robo de sus autos, bajamos esos números de robos, la población está reeducando, estamos llegando a los residentes para que no dejen los vehículos abiertos, sin candado en sus puertas o sin alarmas.

Con que los cierren, que los vigilen, se ha logrado reducir el hurto de autos, el año pasado fueron 214 robos y a la mitad del año que se cumplió ayer sólo se han llevado 73 vehículos.

Los ladrones no quieren batallar, si usted le pone alarma a su camioneta o carro, si le activa los candados a las puertas, si le coloca un interruptor de corriente o un bastón inmovilizador, los maleantes no se atreverán.

“Si Te Gusta, Ciérralo” (If You Like It, Lock It), es el mensaje a los habitantes de parte de los detectives de robo de autos y de toda la Policía de Laredo.