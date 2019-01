Baja otra vez el gas butano. Beneficia a la economía

Una buena noticia en medio del caos que se vive en la ciudad por la falta de combustible, es que el precio del gas ha bajado dos veces en lo que va de este 2019.



El año pasado el precio del litro de gas LP estaba en 11 pesos, pero al iniciar el año bajó quedando en 9 pesos con 54 centavos, pero ayer martes volvió a registrar una disminución por lo que se vendió en 8 pesos con 83 centavos.

Al visitar diferentes estaciones de gas, se constató que ha bajado dos veces en lo que va de este mes de enero, logrando un beneficio para el bolsillo de las familias.

La señora, Leonor Serrano, comentó que antes de que acabara el año llenaba su tanque de 18 litros -pequeño-, pero ahora al llenar pagó 158 pesos y le sobraron 41 pesos.

"Si vi que ahora me regresaron feria porque me explicó el señor que bajó el precio, hasta me regresaron feria en esta ocasión", dijo.

Con la disminución que se ha tenido en dos ocasiones en este mes de enero, se ha logrado una baja del costo en un alrededor de dos pesos con 19 centavos.

Ayer. El litro de gas en 8 pesos con 83 centavos.