Baja ocupación hospitalaria

La baja en las atenciones comenzó a registrarse desde hace algunas semanas cuando los contagios y casos activos no tuvieron cambios abruptos, aunado a que en los últimos días por tres días consecutivos la Secretaría de Salud en Tamaulipas no reportó pacientes nuevos.

"Seguimos con poca ocupación hospitalaria, son muy pocos los pacientes que están internados, ahorita los módulos se mantendrán activos porque es una instrucción que permanezcan hasta que termine la contingencia, pero si, la afluencia tanto en el hospital como en los módulos es baja", explicó.

Reynosa continúa en el cuarto lugar de contagios a nivel estatal con más de 6 mil 610 pacientes confirmados a Covid-19 y alrededor de 53 pacientes activos, pero, en lo que respecta a fallecimientos, asciende en la tabla al primer lugar, con 944 casos.

Semana Santa...

El temor de las autoridades es que durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa se registre un nuevo rebrote que regrese la saturación y crisis en los hospitales.

Por ello Aguilar Meraz hizo énfasis en que mantendrán operativos de vigilancia. "Vamos estar alerta durante este periodo de vacaciones, sabemos que muchas personas quieren salir del asimiento pero todavía no se puede, la emergencia sigue, el coronavirus sigue cobrando vidas, esperemos que con la semana santa no se registre un rebrote, que no pase a mayores porque vamos bien".

Recordó que por la baja en los contagios el Hospital General de Reynosa dejó de considerarse punto Covid-19, y ahora, brinda su servicio con normalidad.

FALSA SEGURIDAD

La disminución de los casos del Covid-19, dan una falsa seguridad a las familias, que ya han dejado de lado los protocolos de prevención.

Ayer se registraron 53 casos activos, que son las personas enfermas, ya que anteriormente rondaban entre 200, 300 y hasta 400 casos activos.

Las familias preparan ya todo para la temporada vacacional, que inicia este próximo lunes, ´´La Playita´´, los centros recreativos, balnearios, ya listos para atender a las familias.

Una gran parte de los ciudadanos ya han dejado de lado las medidas sanitarias y el uso del cubrebocas.

La mayoría de las personas caminan por la zona centro, con el cubrebocas en la barbilla o en la cabeza, incluso ya sin cubrebocas, sin que nadie les diga nada.

Adultos mayores y menores de edad, pasean sin las medidas sanitarias, comprando, planeando las vacaciones, con riesgo de que los casos vuelvan a incrementarse.

| Ante la disminución de casos del Covid-19, familias han dejado a un lado las medidas sanitarias.