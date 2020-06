Baja la demanda de mano de obra

Hasta en un 40 por ciento ha bajado la demanda de mano de obra entre obreros de la construcción, por lo que se espera que una vez terminada la pandemia por el Covid-19, vuelva a su nivel normal.

Una de las principales fuentes de trabajo para ellos es precisamente la edificación viviendas Infonavit, la cual registra lentitud por falta de insumos, dijo Juan Salvador Portillo, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa.

De momento, los trabajadores se las arreglan de una u otra forma para malcomer y para llevar el sustento diario a sus familias.

Estamos viviendo una situación realmente crítica y es de suponerse que una vez terminado el riesgo de contraer el coronavirus, el trabajo irá incrementando.

Muchos son los obreros del ramo que se han quedado sin chamba, situación que es motivo de preocupación y sin embargo todos los días deben llevar alimento a sus casas.

Para sacar adelante los gastos, los que no tienen un trabajo, tienen que emplearse en lo que salga porque no les queda de otra y eso es lo más difícil, desempeñar una labor a la que no están acostumbrados.