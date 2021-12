Baja Gobierno costo de deuda; sube el de Pemex

En contraste, Pemex ha mantenido, mes con mes, avances en este rubro y en los primeros 10 meses del año acumula un incremento anual de 1.8 por ciento con un gasto por 123 mil 838 millones de pesos. El costo de deuda incluye pagos por concepto de intereses, cuotas, comisiones y otros gastos que resultan del saldo vigente de la misma. En el consolidado, el costo total del Sector Público -considerando a las tres instituciones mencionadas- ha caído 6.8 por ciento en el año, con un monto en pesos de 499 mil 551 millones.

El contraste central entre el costo de la deuda del Gobierno federal y Pemex es que mientras la mayor parte del primero está en pesos, el de la paraestatal está fijada en dólares, por lo que se enfrenta a una mayor volatilidad cambiaria, explicó Víctor Gómez, analista económico y profesor de Economía del ITAM. Además, se ha implementado una estrategia de refinanciamiento de la deuda de la petrolera a un costo elevado desde el año pasado, cuando perdió su calidad grado de inversión en la calificación de su deuda, señaló.

Como consecuencia, Pemex accede a los mercados con condiciones menos favorables, ya que ahora menos inversionistas pueden comprar su deuda y las tasas que le fijan son mayores. "También por sus resultados, cuando Pemex presenta sus resultados y le muestra a sus inversionistas que no genera flujo de efectivo y que le bajan los impuestos para que genere algo de flujo y que el Gobierno no está atrás no lo logra, entonces, lo que hacen los inversionistas es pedir tasas más altas", dijo.

Gómez resaltó que el análisis del costo financiero de la paraestatal es muy relevante, porque el riesgo central es que paulatinamente afecte al del Gobierno federal. Lo anterior principalmente porque si el Gobierno sigue otorgando apoyos a Pemex para hacer frente a su deuda, llegará un momento en el que no podrá hacerlo sin deteriorar su propia posición, agregó.