Baja el telón #MeTooMúsicosMexicanos y cierra la cuenta de denuncias

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras el suicidio de Armando Vega-Gil y más de 30 horas de silencio, la página #MeTooMúsicosMexicanos subió anoche dos denuncias más contra el ex bajista de Botellita de Jerez.

Ayer por la tarde, un tuit del sitio #MeTooMúsicosMexicanos, también anónimo por cierto, se deslindó de la muerte de Vega-Gil al afirmar que el único culpable de un suicidio es quien lo comete.

El tuit termina con un par de frases extrañas: "La difamación ya no es un delito vigente, no existe ningún delito qué perseguir en nuestra labor" ¿Cómo interpretarlas? ¿Cómo que difamar ya no es un delito, y luego entonces, difamemos sin riesgo? Que alguien nos diga qué quisieron decir, por favor.

Esta mañana #MeTooMúsicosMexicanos bajó el telón, se dijeron incomprendidas en el México machista de hoy y rectificaron su postura sobre el suicidio de Armando Vega-Gil.

"Estamos viviendo en un país sumamente machista en el cuál aún no se entiende la libertad, el respeto ni el dolor de una mujer. Lamentamos profundamente el suicidio de Armando Vega-Gil".

"Nuestra reacción inicial no fue la adecuada y, por ello, extendemos una disculpa honesta a todos sus allegados".

Y luego de colgar una lista con los personajes denunciados en su portal, nuevamente sin pruebas, apelando a la buena fe de sus lectores, se dirigen a las mujeres que, a través de #MeTooMúsicosMexicanos denunciaron acoso sexual y les piden fe.

"A todas las víctimas que alzaron la voz: Vivimos esto con ustedes, vivimos lo que pasa cuando denuncias, vivimos que nadie te crea, vivimos que tu acosador sea tu víctima, sólo nos tenemos a nosotras".

Al final, el sitio #MeTooMúsicosMexicanos pidió credibilidad, a sus usuarias, a las mujeres que usaron su plataforma para denunciar, desde el anonimato, presunto acoso sexual.