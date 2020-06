Baja donación de sangre en IMSS por Covid-19

Ante la epidemia de Covid-19, la captación de sangre en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra un déficit de 10 mil unidades respecto al año anterior.



"En el 2019 alcanzamos cerca de 70 mil unidades captadas, y en el 2020, con el advenimiento de la pandemia, se ha visto disminuida esta captación, a medio año tenemos casi 20 mil unidades, lo que significa que estamos con un déficit de 10 mil unidades con respecto al año pasado", advirtió Gamaliel Benítez Arvizu, director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo 21.

El funcionario comentó que este centro de recolección es uno de los más importantes del País y dota de componentes sanguíneos a los hospitales y unidades médicas de alta especialidad del sur de la Ciudad de México.

Benítez Arvizu afirmó que se han identificado dos factores para este decremento en la donación: el aumento en la tasa de rechazo de donadores al quedar descartados quienes tienen contacto con pacientes sospechosos o confirmados a Covid-19, así como el temor de los donadores por acercarse a los Bancos de Sangre.

"Es muy importante decir que tanto el Banco de Sangre de La Raza como el de Siglo 21 no estamos dentro de los hospitales, somos unidades independientes, pueden acudir con toda confianza, ya que no van a estar expuestos. En esta situación de emergencia sanitaria nosotros les garantizamos que no tenemos pacientes de hospitales y podemos atenderlos de la manera más segura", destacó.

De una donación de sangre, explicó, es posible obtener hasta cuatro componentes y beneficiar al mismo número de personas.

La donación es muy importante porque la sangre es un elemento que no ha podido ser sintetizado, aclaró.

"La obtenemos de donadores para poder suplir las demandas que nuestros pacientes requieren, principalmente mujeres con hemorragias obstétricas, pacientes traumatizados, con manejos oncológicos y quirúrgicos", refirió.