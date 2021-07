Baja de movilidad reduce contagios

El jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria , Iván Alejandro Ramírez Moncada señaló que el que por lo menos tres días permaneciera con inundaciones algunas colonias de esta ciudad, freno a la gente, no salieron de sus hogares y esto permitió a que no hubiera movilidad como se venía presentando.

Resaltó que en estos últimos días se ha visto una disminución en cuanto a la presencia de las personas en los módulos de respiración, eso es bueno, considerando que puede ser un indicativo de que viene hacia la baja el número de contagios.

Comentó que en tanto la comunidad debe de ser consciente que aún y cuando se hayan vacunado, no están exentos de un contagio, pero aún así, es de suma importancia que la población se aplique las dosis que se les esta recomendando.

Destacó que las vacunas no generan la inmunidad del 100 por ciento, sin embargo, provoca que el virus no llegue de una manera más grave y peligrosa, favoreciendo a no ser hospitalizados y salir lo más pronto posible de esta enfermedad.

Ramírez Moncada indicó que se ha observado la disminución de casos positivos, esperando que siga así considerando la inmovilización que originó las inundaciones de días pasados en esta localidad.