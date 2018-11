´Baja de impuestos requiere seguridad´

NOTICIAS RELACIONADAS Reducción de impuestos debe bajar costos de construcción

Empresarios restauranteros aseguran que con la disminución de impuestos que ha prometido el gobierno federal para el otro año, en la frontera habrá mayor empleo, pero se requiere que a la par las autoridades trabajen en el tema de la inseguridad y disminuyan este problema.

Alfonso de León Fuentes, ex presidente de la cámara restaurantera local y miembro de la agrupación, comentó que desde el 01 de enero va a bajar el ISR y el IVA por lo que se verá reflejado de acuerdo a las promesas del próximo gobierno.

"Va a venir mucho trabajo aquí a Reynosa porque será atractivo por la baja de impuestos, pero necesitamos que las autoridades hagan su trabajo, la inversión quiere tranquilidad, seguridad, para lo que está invirtiendo, pienso que debe venir agarrado de la mano con la seguridad y eso es de los tres niveles de gobierno", dijo.

QUIEREN LA POLICíA MUNICIPAL

Explicó que esperan que se haga realidad el compromiso de regresar la policía municipal, para coadyuvar acciones y disminuya el problema.

"Si es importante una policía municipal y sobre todo que esté bien pagada, lo he dicho, que no es posible que a las personas que no cuides tengan sueldos irrisorios y que no tengan Infonavit, seguro social, prestaciones de ley", expresó.

El ex presidente de CANIRAC, reconoció que es lamentable que familias de Nuevo León no quieran pasar por Reynosa, ante la inseguridad.

"Gente de Monterrey no quiere pasar por Reynosa, que lamentable, nosotros que vivimos en la frontera", explicó.