Baja cruce de productos agropecuarios hacia EU

Con la reducción de un 75 al 80 por ciento en los cruces diarios de productos agropecuarios hacia Estados Unidos, los miembros de una agrupación sindical de transportistas de carga resienten problemas económicos.

Esperan recuperarse en el período de octubre a enero cuando la afluencia alcance la cifra de 800 a mil cruces diarios de tráilers cargados de productos del campo.

Carlos Alberto González Valero, dirigente del Sindicato Estatal de Transportistas de Carga, adherido a la CROC, informó que actualmente está muy bajo el trabajo de transporte en el puente internacional Reynosa-Pharr, ya que solamente realizan un promedio de 200 cruces por día, en su mayoría de productos cítricos.

Dijo que a partir de octubre se prevé un incremento de 500 a 800 cruces diarios, cifra se mantendría en crecimiento en noviembre hasta llegar a los mil cruces diarios en diciembre y enero.

Explicó que durante el último trimestre del año y principios de 2019 es cuando se dispara la mayor parte de los productos agrícolas de exportación por ese cruce fronterizo, principalmente de pepino, tomate, cebolla y aguacate, entre otros.

Durante ese período se registra una buena racha para los transportistas locales, quienes ahora están padeciendo escases de recursos económicos por la falta de trabajo, afirmó.

González Valero comentó: "Nos tenemos que apretar el cinturón y esperar mejores temporadas, como la que inicia en octubre. Si nos va bien es probable que la buena racha se mantenga hasta mayo, cuando los cruces de productos agrícolas empiezan a bajar a 400 y 200 por día".

"Es como todo; si no hay trabajo no hay dinero, y si no hay dinero hay problemas con el sustento de nuestras familias", subrayó el dirigente.