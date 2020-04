Baja AMLO sueldos, cancela subsecretarías, pero conserva sus programas sociales y ´obras estrella´

Para enfrentar los estragos causados por la pandemia de COVID-19 en la economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador disminuirá mediante un decreto que entrará en vigor este miércoles, los sueldos a altos funcionarios, desaparecerá 10 subsecretarías y al mismo tiempo no tocará ni suspenderá los programas sociales y las ´obras estrella´ de su administración como son la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya.

"El planteamiento que se hace México tiene que ver con la concepción que se hace del desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas, o lo que se hacía durante el periodo neoliberal, esto es distinto completamente", explicó durante su tradicional ´mañanera´ sobre la implementación de estas medidas.

El mandatario federal explicó que este miércoles enviará el decreto a la Consejería Jurídica y a la secretaría de Gobernación para que se realice el proceso legal y este mismo día sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

"Aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar para apoyar a la mayoría del pueblo, sin endeudarnos, ese es el desafío", destacó López Obrador.

El decreto se integra por estas 11 medidas:

1. Disminución de sueldos. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el sueldo de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva, es decir el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.

2. Eliminación de subsecretarías. Aunque no se informó cuáles son, el presidente López Obrador aseguró que a partir de que entre en vigor el decreto, serán canceladas 10 subsecretarías, pero dijo que se garantizará el empleo y el mismo sueldo a quienes dejarán esos cargos.

3. Suspensión de labores. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus, hasta el 1 de agosto.

4. Cierre de oficinas no esenciales. Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. Se hará una reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de no rentar edificios, vehículos, bodegas.

5. Protección a programas y obras estrella.

Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios:

· Pensión para el bienestar de los adultos mayores.

· Pensión para el bienestar para personas con discapacidad.

· Sembrando Vida.

· Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras.

· Becas para el Bienestar Benito Juárez.

· Construcción de 100 universidades públicas.

· La escuela es nuestra.

· Jóvenes construyendo el futuro.

· Tandas para el bienestar.

· Banco del Bienestar.

· Atención médica y medicamentos gratuitos.

· Producción para el bienestar.

· Precios de garantía.

· Distribución de fertilizantes.

· Apoyo a Pescadores

· Guardia Nacional

· Aeropuerto general Felipe Ángeles

· Producción petrolera

· Rehabilitación de las 6 refinerías existentes

· Construcción de la refinería de Dos Bocas

· Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas hidroeléctricas

· Manteamientos y conservación de carreteras

· Caminos de manos de obra

· Caminos rurales

· Carreteras en proceso de construcción

· Sistema aeroportuarios de la Ciudad de México

· Terminación del tren interurbano México Toluca

· Terminación de presas y canales

· Parque ecológico lago de Texcoco

· Mejoramiento urbanos

· Programa nacional de reconducción

· Tren Maya

· Tren de Guadalajara

· Internet para todos

· Desarrollo del istmo de Tehuantepec

· Zona libre de la frontera norte

· Espacio cultural de Los Pinos y Chapultepec

· Defensa de los derechos humanos