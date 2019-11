Baja afluencia de visitantes

Nuevo Progreso, Tam.- En lo que se considera como una de las últimas semanas durante la llamada temporada baja de turismo en la comunidad de Nuevo Progreso, inició con poca afluencia de visitantes, a pesar de las buenas condiciones climatológicas que prevalecieron ayer.

Lo mismo comerciantes formales que informales que tienen años de ofertar productos en la comunidad fronteriza, como el señor Alfredo Cruz o Javier Gutiérrez, consideran que cada año ocurre casi lo mismo en estas fechas.

Esto en virtud de que es a finales de octubre e inclusive a principios de noviembre cuando al iniciar la semana, se ve la avenida principal casi solitaria con muy poca presencia de turistas.

Atribuyen en gran medida a que ya no quedan aquellos empresarios y comerciantes que se cooperaban para buscar atraer a los visitantes, hoy en día cada quien gana por su lado, y hace lo que puede para su beneficio, pero ya no hay quienes le apuesten con dinero a campañas de promoción turística, no obstante que muchos de ellos ganan durante al temporada tan solo por concepto de rentas miles de dólares anuales, sin contar las ganancias de los que tienen negocios ademas.