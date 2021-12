Baja 20% los apartados en salones de eventos

"Realmente hay una conciencia más en cuanto a festejar, antes las empresas festejaban posadas y nuestra agenda se llenaba al cien por ciento, pero desde hace dos años que hemos visto una disminución en este mes", añadió.

Destacó que en promedio entre un 15 y 20 por ciento en cuanto a lo que era en el mes de diciembre, aunque no podemos decir que estamos mal porque si tenemos eventos de otro tipo que se fueron reprogramando, el hecho es que si es mucho menor este año.

Tello Romero, comentó finalmente que desafortunadamente esto se ha visto disminuido debido no solo a pandemia, sino a que las empresas ya no pueden deducir estos gastos de impuestos, lo cual, no permite que las empresas busquen celebrar con sus trabajadores el cierre de año.