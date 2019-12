Bailarina con discapacidad es contratada por las 'Rockettes'

NUEVA YORK, EUA.— Una bailarina nacida sin una mano es la primera persona con una discapacidad visible en ser contratada por las afamadas Rockettes del Radio City Music Hall en Nueva York.

"No quiero ser conocida como la bailarina que tiene una mano, y no porque eso sea algo malo, sino porque he trabajado muy duro para estar donde estoy", declaró Sydney Mesher, que ingresó a las Rockettes esta temporada, al periódico Newsday.

Mesher, de 22 años, no tiene la mano izquierda debido a un problema congénito poco común llamado braquidactilia.

Mesher, graduada de la Universidad Pace en Portland, Oregon, fue contratada por las Rockettes tras su cuarta audición. Dijo que la compañía, fundada en 1925, la "encandiló" desde que la vio por primera vez en televisión en el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias.

Mesher dijo que comenzó a bailar cuando era niña y asistió a una secundaria especializada en las artes escénicas. En el evento anual Christmas Spectacular de Radio City, las audiencias cautivadas por el espectáculo podrían no percatarse de que le falta una mano, incluso cuando se le hicieron modificaciones menores al acto para darle cabida a ella. En un número en que las Rockettes hacen sonar una campanita en cada mano, ella sólo toca una.

Karen Keeler, directora de creatividad de la compañía, dijo que Mesher es "una bailarina increíblemente versátil con una sólida ética de trabajo... (es) inteligente y decidida, atenta a los detalles".

El Christmas Spectacular de Radio City tendrá funciones hasta el 5 de enero.