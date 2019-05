Baila en Cannes

Ciudad de México.

Durante su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2019, Helen Mirren lució su atuendo con un baile.

La actriz se movió al ritmo del fondo musical del evento para lucir a los fotógrafos del evento su vestido de lentejuelas color champán dorado con un escote bardot, mientras asistía al estreno de The Best Years of a Life, de acuerdo a un video publicado por Variety.

Mirren, de 73 años, optó por cambiar los tonos blancos de su cabellera para lucir un peinado de color rosa chicle y complementó su look con pendientes de diamantes.

El Festival de Cine de Cannes 2019 se celebra en el emblemático Palacio de Festivales desde el martes hasta el 25 de mayo.