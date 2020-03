Backstreet Boys se "reúnen" en concierto por streaming

Cada uno desde su casa, pero con la misma energía y felicidad que cuando cantan juntos en el escenario, los integrantes de Backstreet Boys fueron parte del "iHeartRadio Living Room concert for America" realizado la noche de este domingo en Estados Unidos.

Como una forma de reconocer y agradecer a las personas que están luchando por controlar la pandemia por el coronavirus (Covid-19), músicos como, Dave Grohl, Camila Cabello y Shawn Mendes cantaron un tema cada uno desde su casa.

Organizado por Sir Elton John el programa fue transmitido por televisión y radio.

Los Backstreet Boys fueron de los primeros en aparecer en la pantalla para cantar uno de sus clásicos temas "I want it that way".

En el video gracias a la edición fue que Kevin, A. J. , Nick, Howie y Brian pudieron aparecer "juntos", aunque cada uno esté en su casa en cuarentena así como miles de personas alrededor del mundo.

Además de los músicos, en su presentación aparecieron miembros de su familia, como el hijo de Nick y los hijos de Kevin.